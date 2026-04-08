В Магаданской области реализуют несколько крупных инвестпроектов - 08.04.2026, ПРАЙМ
В Магаданской области реализуют несколько крупных инвестпроектов
В Магаданской области в ближайшие годы реализуют несколько значительных инвестпроектов, регион привлечет 100 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. В Магаданской области в ближайшие годы реализуют несколько значительных инвестпроектов, регион привлечет 100 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. Заместитель председателя правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел в Магадане совещание по вопросу реализации крупных инвестпроектов в Магаданской области. Их осуществление позволит к 2030 году значительно увеличить добычу золота, начать добычу меди. "Инвесторы планируют построить в регионе гостиницу и дата-центр, заниматься освоением медных месторождений. Плановый объем инвестиций по соглашениям составит порядка 107 миллиардов рублей. Будет создано 2,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2015 по 2025 годы в регионе реализовали ряд крупных проектов, создано более 9 тысяч новых рабочих мест, добыча золота выросла более чем в два раза. "В регионе начался новый инвестиционный цикл, связанный с началом освоения рудных объектов, строительством перерабатывающих производств, созданием Центра обработки данных. Реализация этих проектов позволит к 2030 году значительно увеличить добычу золота, начать добычу меди, создать дополнительно около 8 тысяч рабочих мест. С каждым инвестором проработаны дорожные карты, разрабатываются варианты преференций", - дополняет правительство региона. Сообщается также, что на территории Магаданской области функционирует особая экономическая зона. В сентябре 2025 год принят федеральный закон, позволяющий создать Магаданской области территорию опережающего развития. При этом режим ОЭЗ сохранится до 2046 года.
МАГАДАН, 8 апр - ПРАЙМ. В Магаданской области в ближайшие годы реализуют несколько значительных инвестпроектов, регион привлечет 100 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
Заместитель председателя правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел в Магадане совещание по вопросу реализации крупных инвестпроектов в Магаданской области. Их осуществление позволит к 2030 году значительно увеличить добычу золота, начать добычу меди.
"Инвесторы планируют построить в регионе гостиницу и дата-центр, заниматься освоением медных месторождений. Плановый объем инвестиций по соглашениям составит порядка 107 миллиардов рублей. Будет создано 2,3 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2015 по 2025 годы в регионе реализовали ряд крупных проектов, создано более 9 тысяч новых рабочих мест, добыча золота выросла более чем в два раза.
"В регионе начался новый инвестиционный цикл, связанный с началом освоения рудных объектов, строительством перерабатывающих производств, созданием Центра обработки данных. Реализация этих проектов позволит к 2030 году значительно увеличить добычу золота, начать добычу меди, создать дополнительно около 8 тысяч рабочих мест. С каждым инвестором проработаны дорожные карты, разрабатываются варианты преференций", - дополняет правительство региона.
Сообщается также, что на территории Магаданской области функционирует особая экономическая зона. В сентябре 2025 год принят федеральный закон, позволяющий создать Магаданской области территорию опережающего развития. При этом режим ОЭЗ сохранится до 2046 года.
 
