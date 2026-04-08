Панамский портовый оператор начал арбитраж против Maersk

2026-04-08T04:27+0300

МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Панамский портовый оператор Panama Ports Company (PPC), входящий в структуру гонконгской CK Hutchinson, сообщил о начале арбитражного разбирательства против датской компании Maersk в связи с захватом портовых терминалов в Панаме. "PPC начала арбитражные процедуры против Maersk в связи с захватом портовых терминалов компании в Панаме", - сказано в коммюнике, опубликованном в блоге PPC в X. В компании указали, что арбитражу подлежит долгосрочный контракт с Maersk, предусматривавший эксклюзивное использование портовой инфраструктуры PPC и доступ к её операционным данным. "Вопреки условиям контракта, Maersk подорвала соглашение и согласовала свои действия с Республикой Панама в рамках государственной кампании против PPC и схемы по её замещению посредством захвата, в результате которого были установлены новые операторы портов", - сказано в тексте. Согласно заявлению, 23 февраля 2026 года власти Панамы "с помощью чрезвычайных исполнительных мер" отстранили PPC от управления терминалами, взяли их под контроль и передали управление новым операторам, связанным с Maersk. Арбитражное разбирательство пройдёт в Лондоне. В компании подчеркнули, что данный иск является отдельным от других юридических шагов PPC против Панамы, которые касаются, по её мнению, нарушения инвестиционных и контрактных обязательств. Ранее власти Панамы временно взяли под контроль порты Бальбоа и Кристобаль на Панамском канале после решения Верховного суда признать недействительным концессионный контракт с PPC - структурой гонконгской группы CK Hutchison. Управление терминалом Бальбоа было передано APM Terminals, входящей в группу Maersk, а Кристобаль - структурам Mediterranean Shipping Company на переходный период. Контракт с PPC был заключён в 1997 году и предусматривал управление ключевыми портами страны с последующим продлением до 2047 года. Решение суда и последующие действия властей вызвали международный резонанс и критику со стороны Китая.

бизнес, мировая экономика, панама, лондон, панамский канал, maersk, верховный суд