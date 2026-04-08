Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские

Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские - 08.04.2026, ПРАЙМ

Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские

Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится

2026-04-08T10:19+0300

2026-04-08T10:19+0300

2026-04-08T10:19+0300

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть у РИА Новости. "В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году - до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно", - говорится в исследовании, где проанализированы средняя стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (с 1 по 11 мая). По данным сервиса, похожая ситуация наблюдается и с Китаем, однако здесь снижение, помимо стоимости проживания, затронуло и цену авиабилета. "В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей)", - отметили в сервисе. Помимо этого, в список выгодных по размещению направлений для отдыха на майские вошел Вьетнам, где средняя стоимость ночи составляет 8 тысяч рублей. "Важно обратить внимание, что в начале мая во Вьетнаме погода может отличаться от региона к региону – это месяц, когда начинается сезон дождей, но погода также может быть теплой и солнечной", - подчеркнули аналитики. В свою очередь, на Мальдивах в этот период зафиксировано значительное снижение средней стоимости проживания. Так, цена ночи составляет 31,2 тысячи рублей, что на 35% ниже, чем годом ранее. В "Яндекс Путешествиях" также обратили внимание на то, что май здесь – это переходный месяц от сухого сезона к муссонам. Кроме того, в сервисе отметили, что в топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таиланд, Кыргызстан, Турция и Китай.

казахстан

китай

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, казахстан, китай, вьетнам, "яндекс.путешествия"