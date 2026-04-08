Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/otdykh-869003011.html
Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские
Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские - 08.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские
Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T10:19+0300
2026-04-08T10:19+0300
бизнес
туризм
казахстан
китай
вьетнам
"яндекс.путешествия"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть у РИА Новости. "В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году - до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно", - говорится в исследовании, где проанализированы средняя стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (с 1 по 11 мая). По данным сервиса, похожая ситуация наблюдается и с Китаем, однако здесь снижение, помимо стоимости проживания, затронуло и цену авиабилета. "В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей)", - отметили в сервисе. Помимо этого, в список выгодных по размещению направлений для отдыха на майские вошел Вьетнам, где средняя стоимость ночи составляет 8 тысяч рублей. "Важно обратить внимание, что в начале мая во Вьетнаме погода может отличаться от региона к региону – это месяц, когда начинается сезон дождей, но погода также может быть теплой и солнечной", - подчеркнули аналитики. В свою очередь, на Мальдивах в этот период зафиксировано значительное снижение средней стоимости проживания. Так, цена ночи составляет 31,2 тысячи рублей, что на 35% ниже, чем годом ранее. В "Яндекс Путешествиях" также обратили внимание на то, что май здесь – это переходный месяц от сухого сезона к муссонам. Кроме того, в сервисе отметили, что в топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таиланд, Кыргызстан, Турция и Китай.
казахстан
китай
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, казахстан, китай, вьетнам, "яндекс.путешествия"
Бизнес, Туризм, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, "Яндекс.Путешествия"
10:19 08.04.2026
 
Названы самые выгодные по размещению направления для отдыха на майские

Казахстан стал самым доступным по размещению направлением для отдыха на майские

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году - до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно", - говорится в исследовании, где проанализированы средняя стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (с 1 по 11 мая).
По данным сервиса, похожая ситуация наблюдается и с Китаем, однако здесь снижение, помимо стоимости проживания, затронуло и цену авиабилета. "В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей)", - отметили в сервисе.
Помимо этого, в список выгодных по размещению направлений для отдыха на майские вошел Вьетнам, где средняя стоимость ночи составляет 8 тысяч рублей. "Важно обратить внимание, что в начале мая во Вьетнаме погода может отличаться от региона к региону – это месяц, когда начинается сезон дождей, но погода также может быть теплой и солнечной", - подчеркнули аналитики.
В свою очередь, на Мальдивах в этот период зафиксировано значительное снижение средней стоимости проживания. Так, цена ночи составляет 31,2 тысячи рублей, что на 35% ниже, чем годом ранее. В "Яндекс Путешествиях" также обратили внимание на то, что май здесь – это переходный месяц от сухого сезона к муссонам.
Кроме того, в сервисе отметили, что в топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таиланд, Кыргызстан, Турция и Китай.
 
БизнесТуризмКАЗАХСТАНКИТАЙВЬЕТНАМ"Яндекс.Путешествия"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала