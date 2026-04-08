Европе грозят отмены сотен рейсов из-за дефицита авиакеросина

2026-04-08T02:47+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Европе грозят отмены сотен рейсов из-за дефицита авиакеросина, который будет вызван приостановкой поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. "К маю 2026 года запасы керосина в Европе сократятся вдвое, поскольку последний танкер из Персидского залива прибудет 9-10 апреля. Есть серьезные перебои в поставках, с возможными локальными дефицитами и отменами сотен рейсов, если пролив останется закрытым", - считает собеседник агентства. Цены на авиатопливо в Европе взлетели, что, по мнению эксперта, отражает структурный дефицит. Кризис может продлиться месяцы, если приостановка судоходства в Ормузском проливе продолжится, убежден собеседник агентства. "Стратегические резервы и перенос техобслуживания на НПЗ дадут 3-5 недель отсрочки, но без альтернатив (а США и Норвегия не компенсируют полностью) угроза для авиаперевозок реальна - до массовых отмен рейсов летом", - заключил Гулиев. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

бизнес, европа, ормузский пролив, сша, мгимо, нпз