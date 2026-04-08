https://1prime.ru/20260408/pakistan-868993930.html
В Пакистане заявили о немедленном прекращении огня между США и Ираном
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о немедленном начале режима прекращения огня на две недели между США и Ираном везде, в том числе в Ливане. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:29+0300
мировая экономика
экономика
общество
иран
сша
пакистан
аббас аракчи
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868993930.jpg?1775608163
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о немедленном начале режима прекращения огня на две недели между США и Ираном везде, в том числе в Ливане.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Шарифа и главнокомандующего пакистанскими ВС Асима Мунира за усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке.
"Я счастлив объявить, что Исламская Республика Ирана и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня повсеместно. включая Ливан и где-либо, оно вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении Шарифа в соцсети X.
Премьер Пакистана добавил, что приглашает делегации из США и Ирана для проведения переговоров в Исламабаде 10 апреля для того, чтобы обсудить окончательное соглашение, чтобы развеять все споры.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, что идет обсуждение возможных очных переговоров между США и Ираном, однако окончательного решения пока нет. До этого Равид сообщал, что переговоры США и Ирана могут пройти в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. Утверждается, что в него входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения Ираном урана, а также выводе войск США с Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
