В Пакистане заявили о немедленном прекращении огня между США и Ираном

В Пакистане заявили о немедленном прекращении огня между США и Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ

В Пакистане заявили о немедленном прекращении огня между США и Ираном

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о немедленном начале режима прекращения огня на две недели между США и Ираном везде, в том числе в Ливане. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:29+0300

2026-04-08T03:29+0300

2026-04-08T03:29+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

пакистан

аббас аракчи

дональд трамп

мид

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о немедленном начале режима прекращения огня на две недели между США и Ираном везде, в том числе в Ливане. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Шарифа и главнокомандующего пакистанскими ВС Асима Мунира за усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке. "Я счастлив объявить, что Исламская Республика Ирана и США вместе со своими союзниками согласились на немедленное прекращение огня повсеместно. включая Ливан и где-либо, оно вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении Шарифа в соцсети X. Премьер Пакистана добавил, что приглашает делегации из США и Ирана для проведения переговоров в Исламабаде 10 апреля для того, чтобы обсудить окончательное соглашение, чтобы развеять все споры. Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт, что идет обсуждение возможных очных переговоров между США и Ираном, однако окончательного решения пока нет. До этого Равид сообщал, что переговоры США и Ирана могут пройти в пятницу в столице Пакистана Исламабаде. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединённые Штаты согласились с иранским предложением из 10 пунктов. Утверждается, что в него входят положения о сохранении контроля над Ормузским проливом за Ираном, снятии с Тегерана всех санкций, продолжении обогащения Ираном урана, а также выводе войск США с Ближнего Востока.

иран

сша

пакистан

мировая экономика, общество , иран, сша, пакистан, аббас аракчи, дональд трамп, мид