Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Панаме разрешили вывоз 38 миллионов тонн материала с закрытой шахты - 08.04.2026, ПРАЙМ
В Панаме разрешили вывоз 38 миллионов тонн материала с закрытой шахты
Министерство торговли и промышленности Панамы разрешило переработку и вывоз за пределы страны 38 миллионов тонн ранее добытого материала с закрытой медной шахты | 08.04.2026, ПРАЙМ
03:35 08.04.2026 (обновлено: 04:07 08.04.2026)
 
В Панаме разрешили вывоз 38 миллионов тонн материала с закрытой шахты

Минторг Панамы разрешил вывоз 38 миллионов тонн добытого материала с закрытой шахты

МЕХИКО, 8 апр - ПРАЙМ. Министерство торговли и промышленности Панамы разрешило переработку и вывоз за пределы страны 38 миллионов тонн ранее добытого материала с закрытой медной шахты Cobre Panamá в провинции Колон в рамках мер по предотвращению экологических рисков, говорится в заявлении ведомства.
"Резолюция разрешает удаление материала, который всё ещё находится на шахте, поскольку его воздействие под влиянием климатических условий представляет реальный риск образования кислотного дренажа и нанесения ущерба почве и источникам воды", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в соцсетях.
Согласно решению, компания Minera Panamá получит право на строго контролируемую переработку уже добытой руды и вывоз материала за пределы страны как разовую меру по устранению выявленных опасных условий.
Как пояснили власти, речь идёт не о возобновлении добычи, а об управлении накопленными отходами: на территории шахты остаются около 38 миллионов тонн ранее извлечённой руды, из которой после переработки может быть получено порядка 70 тысяч тонн медного концентрата. Компания полностью возьмёт на себя все расходы, связанные с проведением работ, при этом экспортируемый концентрат будет облагаться соответствующими сборами.
Шахта Cobre Panamá была закрыта в ноябре 2023 года после массовых протестов и решения Верховного суда Панамы, признавшего контракт с канадской компанией First Quantum Minerals неконституционным. С тех пор добыча новой руды запрещена.
 
