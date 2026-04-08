Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска за I квартал увеличился на 20%

Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска за I квартал увеличился на 20% - 08.04.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска за I квартал увеличился на 20%

Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска за первый квартал 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T07:56+0300

2026-04-08T07:56+0300

2026-04-08T07:56+0300

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропорту Хабаровска за первый квартал 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта. "В первом квартале 2026 года таможенники в аэропорту Хабаровска проконтролировали багаж более 100 тысяч пассажиров, общим весом более 606 тонн. Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%", – говорится в сообщении. Отмечается, что за указанный период таможенное оформление прошли 497 воздушных судов. В тройке самых популярных туристических направлений среди пассажиров оказались Таиланд, Китай и Вьетнам.

хабаровск

таиланд

китай

бизнес, хабаровск, таиланд, китай