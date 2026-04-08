Пенсии работающих россиян в феврале выросли на 2,4 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих россиян в феврале 2026 года составил более 23,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,4 тысячи рублей, следует из... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T02:50+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Средний размер пенсии работающих россиян в феврале 2026 года составил более 23,3 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 февраля 2026 года пенсия работающих граждан составила в среднем 23 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали в среднем около 20 928 рублей. Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в феврале был зафиксирован в Республике Дагестан - 16 841 рубль, а самый высокий - на Чукотке: 38 035 рублей.​

