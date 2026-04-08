В США рассказали, что произошло с Трампом из-за перемирия с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, что произошло с Трампом из-за перемирия с Ираном
ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, В мире
В США рассказали, что произошло с Трампом из-за перемирия с Ираном

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Иран будет диктовать свои условия президенту США Дональду Трампу после его согласия на двухнедельное прекращение огня с Исламской Республикой, такое мнение в соцсети Х высказал американский журналист Джексон Хинкл.
"Трампу <…> (конец. — Прим. ред.) 38 дней войны, и Иран полностью контролирует Ормузский пролив, будущие переговоры будут основаны на максималистских требованиях Ирана, и все американские военные базы в регионе уничтожены..." — предупредил он.
Ранее американский лидер заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из 10 пунктов. США, как утверждает иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс с США не означает завершение войны со Штатами.
В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть на этот срок Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
 
