В Азии цены на пластик выросли в 1,5 раза, пишет Bloomberg
Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T21:45+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг. "На заводах в Китае, Вьетнаме и Индии цены на такие материалы, как полиэтилен низкой плотности - широко используемый пластик, - выросли на целых 55%", - пишет агентство со ссылкой на гендиректора производителя игрушек Learning Resources Рика Уолденберга (Rick Woldenberg). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. На этом фоне заметно снизились цены на нефть и газ в мире. Даже при открытии пролива восстановление поставок сырья будет постепенным, поскольку добыча на нефтяных и газовых месторождениях снизилась, нефтеперерабатывающие заводы сократили или приостановили работу, а некоторые ключевые объекты инфраструктуры в регионе были повреждены в результате ударов. Это означает, подчеркивает агентство, что цены на нефтехимическую продукцию вряд ли сразу снизятся, и пластмасса необязательно станет дешевле. В марте генеральный директор крупнейшей нефтехимической компании в США Dow Inc. Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling) предупредил, что после открытия Ормузского пролива может пройти до девяти месяцев, прежде чем поставки нефтехимической продукции из Персидского залива вернутся к прежним уровням.
Bloomberg: в Азии wены на пластик подскочили в 1,5 раза на фоне ближневосточного конфликта