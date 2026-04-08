https://1prime.ru/20260408/plastik-869015779.html

В Азии цены на пластик выросли в 1,5 раза, пишет Bloomberg - 08.04.2026, ПРАЙМ

Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг. | 08.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/02/841340252_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_afb7ab3d3d4decb70bfa2763d8a2b776.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Цены на пластик в ряде стран Азии подскочили в 1,5 раза на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Блумберг. "На заводах в Китае, Вьетнаме и Индии цены на такие материалы, как полиэтилен низкой плотности - широко используемый пластик, - выросли на целых 55%", - пишет агентство со ссылкой на гендиректора производителя игрушек Learning Resources Рика Уолденберга (Rick Woldenberg). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп ранее в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива. На этом фоне заметно снизились цены на нефть и газ в мире. Даже при открытии пролива восстановление поставок сырья будет постепенным, поскольку добыча на нефтяных и газовых месторождениях снизилась, нефтеперерабатывающие заводы сократили или приостановили работу, а некоторые ключевые объекты инфраструктуры в регионе были повреждены в результате ударов. Это означает, подчеркивает агентство, что цены на нефтехимическую продукцию вряд ли сразу снизятся, и пластмасса необязательно станет дешевле. В марте генеральный директор крупнейшей нефтехимической компании в США Dow Inc. Джим Фиттерлинг (Jim Fitterling) предупредил, что после открытия Ормузского пролива может пройти до девяти месяцев, прежде чем поставки нефтехимической продукции из Персидского залива вернутся к прежним уровням.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

