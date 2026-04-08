https://1prime.ru/20260408/platina-868994489.html

Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном

Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

2026-04-08T03:53+0300

рынок

торги

экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868994489.jpg?1775609620

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. По состоянию на 3.32 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,17% - до 2028,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,91% - до 1518,5 доллара за унцию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

