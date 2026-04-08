Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном
Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном
Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:53+0300
2026-04-08T03:53+0300
2026-04-08T03:53+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.32 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,17% - до 2028,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,91% - до 1518,5 доллара за унцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
иран
сша
тегеран
рынок, торги, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Рынок, Торги, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном
Платина и палладий дорожают на 3% после сообщений о перемирии между США и Ираном
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.32 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,17% - до 2028,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,91% - до 1518,5 доллара за унцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.