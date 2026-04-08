Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
Платина и палладий дорожают на сообщениях о перемирии между США и Ираном
Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T03:53+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. По состоянию на 3.32 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,17% - до 2028,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,91% - до 1518,5 доллара за унцию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на платину и палладий растут на 3% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.32 мск цена июльского фьючерса на платину поднималась на 3,17% - до 2028,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дорожал на 2,91% - до 1518,5 доллара за унцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
 
