В Приамурье будут поддерживать аграрии за внедрение ИИ и беспилотников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260408/priamurja-868992474.html
В Приамурье будут поддерживать аграрии за внедрение ИИ и беспилотников
технологии
экономика
россия
дальний восток
приамурье
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868992474.jpg?1775601098
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Губернатор Орлов: власти Приамурья поддержат предприятия за внедрение ИИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Амурской области будет поддерживать сельскохозяйственные предприятия за внедрение искусственного интеллекта и беспилотных технологий, сообщил глава региона Василий Орлов в интервью РИА Новости.
"Региональное правительство будет поддерживать предприятия, которые активно внедряют современные технологии: всё, что связано с использованием в сельскохозяйственной отрасли беспилотных технологий и искусственного интеллекта. В этом направлении есть как российские, так и зарубежные разработки, их внедрением надо заниматься максимально активно", - рассказал Орлов.
Еще одно важное направление - это использование техники и оборудования, работающих на газе, отметил губернатор.
"Все технологии уже доступны. Чем быстрее наши аграрии начнут газифицировать свои производства, тем быстрее у них поменяется рентабельность в лучшую сторону", - добавил Орлов.
Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 102,5 миллиарда рублей, что составляет 29% от всего объема на Дальнем Востоке. По его словам, аграрии Приамурья собрали рекордный урожай зерновых культур и сои - 2,3 миллиона тонн, что на 200 тысяч тонн превышает показатель 2024 года.
Продолжается и реализация крупных инвестпроектов, в том числе строительство молочного комплекса на 1800 коров в Тамбовском округе, двух селекционно-семеноводческих центров в Октябрьском и Тамбовском округах, добавил Орлов.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала