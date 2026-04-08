В Приамурье будут поддерживать аграрии за внедрение ИИ и беспилотников

2026-04-08T01:31+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - ПРАЙМ. Правительство Амурской области будет поддерживать сельскохозяйственные предприятия за внедрение искусственного интеллекта и беспилотных технологий, сообщил глава региона Василий Орлов в интервью РИА Новости. "Региональное правительство будет поддерживать предприятия, которые активно внедряют современные технологии: всё, что связано с использованием в сельскохозяйственной отрасли беспилотных технологий и искусственного интеллекта. В этом направлении есть как российские, так и зарубежные разработки, их внедрением надо заниматься максимально активно", - рассказал Орлов. Еще одно важное направление - это использование техники и оборудования, работающих на газе, отметил губернатор. "Все технологии уже доступны. Чем быстрее наши аграрии начнут газифицировать свои производства, тем быстрее у них поменяется рентабельность в лучшую сторону", - добавил Орлов. Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 102,5 миллиарда рублей, что составляет 29% от всего объема на Дальнем Востоке. По его словам, аграрии Приамурья собрали рекордный урожай зерновых культур и сои - 2,3 миллиона тонн, что на 200 тысяч тонн превышает показатель 2024 года. Продолжается и реализация крупных инвестпроектов, в том числе строительство молочного комплекса на 1800 коров в Тамбовском округе, двух селекционно-семеноводческих центров в Октябрьском и Тамбовском округах, добавил Орлов.

