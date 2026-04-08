Пшеница в Чикаго дешевеет на новостях о перемирии между США и Ираном

Пшеница в Чикаго дешевеет на новостях о перемирии между США и Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ

Пшеница в Чикаго дешевеет на новостях о перемирии между США и Ираном

Пшеница на бирже в Чикаго в США дешевеет почти на 3% на фоне новостей о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

2026-04-08T04:48+0300

2026-04-08T04:48+0300

2026-04-08T04:48+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США дешевеет почти на 3% на фоне новостей о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. По состоянию на 4.27 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 2,66% относительно предыдущего закрытия - до 5,82 доллара за бушель. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

сша

иран

тегеран

рынок, торги, сша, иран, тегеран, дональд трамп