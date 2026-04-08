Пшеница в Чикаго дешевеет на новостях о перемирии между США и Ираном
2026-04-08T04:48+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США дешевеет почти на 3% на фоне новостей о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.27 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 2,66% относительно предыдущего закрытия - до 5,82 доллара за бушель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
