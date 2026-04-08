Израильская авиакомпания "Эль-Аль" намерена возобновить рейсы в Москву

2026-04-08T21:30+0300

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания "Эль-Аль" планирует возобновить регулярные рейсы по примерно 30 направлениям, включая Москву, на следующей неделе, говорится в заявлении авиакомпании, полученном РИА Новости. "Эль-Аль" работает над выполнением плана министерства транспорта и со следующей недели будет выполнять рейсы с полной загрузкой самолетов примерно по 30 направлениям", - говорится в заявлении. В компании отметили, что Москва входит в список направлений, по которым планируется возобновить регулярные рейсы с 12 апреля.

