Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины - 08.04.2026, ПРАЙМ
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины
Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:07+0300
2026-04-08T06:07+0300
2026-04-08T06:07+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых продукция международных и российских брендов, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "М.видео"... объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тысяч SKU, включая продукцию ведущих международных и российских брендов - Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тысяч позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины", - сообщили там.
Ритейлер добавил, что в скором времени ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам.
"Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины - одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля", - резюмировал руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании "М.Видео" Андрей Сафронов.
Ранее компания объявила о старте продаж электромобилей, а также автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.
бизнес, bridgestone, michelin, м.видео
Бизнес, Bridgestone, Michelin, М.Видео
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины
Ритейлер "М.видео" запустил в продажу автомобильные шины
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых продукция международных и российских брендов, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "М.видео"... объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тысяч SKU, включая продукцию ведущих международных и российских брендов - Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тысяч позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины", - сообщили там.
Ритейлер добавил, что в скором времени ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам.
"Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины - одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля", - резюмировал руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании "М.Видео" Андрей Сафронов.
Ранее компания объявила о старте продаж электромобилей, а также автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.