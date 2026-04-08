Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/ritejler-868997473.html
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины - 08.04.2026, ПРАЙМ
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины
Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:07+0300
2026-04-08T06:07+0300
бизнес
bridgestone
michelin
м.видео
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868997473.jpg?1775617625
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых продукция международных и российских брендов, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "М.видео"... объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тысяч SKU, включая продукцию ведущих международных и российских брендов - Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тысяч позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины", - сообщили там. Ритейлер добавил, что в скором времени ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам. "Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины - одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля", - резюмировал руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании "М.Видео" Андрей Сафронов. Ранее компания объявила о старте продаж электромобилей, а также автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, bridgestone, michelin, м.видео
Бизнес, Bridgestone, Michelin, М.Видео
06:07 08.04.2026
 
Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины

Ритейлер "М.видео" запустил в продажу автомобильные шины

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых продукция международных и российских брендов, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "М.видео"... объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тысяч SKU, включая продукцию ведущих международных и российских брендов - Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тысяч позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины", - сообщили там.
Ритейлер добавил, что в скором времени ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам.
"Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины - одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля", - резюмировал руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании "М.Видео" Андрей Сафронов.
Ранее компания объявила о старте продаж электромобилей, а также автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.
 
БизнесBridgestoneMichelinМ.Видео
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала