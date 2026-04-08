Ритейлер электроники запустил в продажу автомобильные шины - 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T06:07+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Ритейлер электроники и бытовой техники запустил в продажу автомобильные шины, на первом этапе клиентам будет доступно более 7 тысяч позиций, среди которых продукция международных и российских брендов, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "М.видео"... объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тысяч SKU, включая продукцию ведущих международных и российских брендов - Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тысяч позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины", - сообщили там. Ритейлер добавил, что в скором времени ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам. "Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины - одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля", - резюмировал руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании "М.Видео" Андрей Сафронов. Ранее компания объявила о старте продаж электромобилей, а также автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

бизнес, bridgestone, michelin, м.видео