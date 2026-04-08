В России в I квартале снизилось производство алкоголя - 08.04.2026, ПРАЙМ
В России в I квартале снизилось производство алкоголя
В России в I квартале снизилось производство алкоголя - 08.04.2026, ПРАЙМ
В России в I квартале снизилось производство алкоголя
Общий выпуск алкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года сократился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 224,4... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T08:37+0300
2026-04-08T08:37+0300
бизнес
россия
росалкогольрегулирование
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Общий выпуск алкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года сократился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 224,4 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольрегулирования. Согласно представленной таблице, в январе-марте 2025 года общий выпуск алкоголя в России составлял 235,9 миллиона декалитров. Производство алкоголя без учета пивных напитков в первом квартале этого года сократилось почти на 6% - до 30,7 миллиона декалитров. Наибольшее падение отмечается в сегменте виноградосодержащих напитков без этилового спирта - за рассматриваемый период производство сократилось более чем вдвое, до 10,2 миллиона декалитров. Также снизилось производство плодовой алкогольной продукции - на 46%, ликерных вин - на 23%, шампанского - на 14% и виноградных вин - на 12%. Производство слабоалкогольной продукции сократилось на четверть - до 215,9 миллиона декалитров, пива - на 16,6%, коньяка - на 9%. Незначительно снизилось производство водки - на 0,2%. Напротив, категория виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом показала рост на 42% - до 6,5 миллионов декалитров. Рост также отмечается в производстве сидра - на 10,4% и ликеро-водочных напитков - на 7%.
бизнес, россия, росалкогольрегулирование
Бизнес, РОССИЯ, Росалкогольрегулирование
08:37 08.04.2026
 
В России в I квартале снизилось производство алкоголя

Общий выпуск алкогольной продукции в России в начале 2026 года сократился почти на 5%

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Общий выпуск алкогольной продукции в России в январе-марте 2026 года сократился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 224,4 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольрегулирования.
Согласно представленной таблице, в январе-марте 2025 года общий выпуск алкоголя в России составлял 235,9 миллиона декалитров.
Производство алкоголя без учета пивных напитков в первом квартале этого года сократилось почти на 6% - до 30,7 миллиона декалитров.
Наибольшее падение отмечается в сегменте виноградосодержащих напитков без этилового спирта - за рассматриваемый период производство сократилось более чем вдвое, до 10,2 миллиона декалитров. Также снизилось производство плодовой алкогольной продукции - на 46%, ликерных вин - на 23%, шампанского - на 14% и виноградных вин - на 12%.
Производство слабоалкогольной продукции сократилось на четверть - до 215,9 миллиона декалитров, пива - на 16,6%, коньяка - на 9%. Незначительно снизилось производство водки - на 0,2%.
Напротив, категория виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом показала рост на 42% - до 6,5 миллионов декалитров. Рост также отмечается в производстве сидра - на 10,4% и ликеро-водочных напитков - на 7%.
 
