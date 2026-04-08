Росрыболовство следит за ценами на минтай на внутреннем рынке - 08.04.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство следит за ценами на минтай на внутреннем рынке
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Росрыболовство следит за ценой на обезглавленный минтай на внутреннем рынке на фоне рекордно высоких экспортных цен на него, заявил журналистам руководитель ведомства Илья Шестаков. "Экспортные цены сейчас на минтай, но не на весь, а именно на БГ - без головы - находятся на самом высоком уровне вообще за ту историю, которую мы знаем. И, конечно, поскольку минтай, в том числе экспортно ориентированный вид, это может потянуть цены на внутреннем рынке чуть-чуть за собой. Следим за этим", - сказал он в преддверии расширенного заседания коллегии Росрыболовства, которое пройдет в среду. Он выразил уверенность, что в этом году объем поставок минтая на внутренний рынок будет на хорошем уровне - как и в 2025 году. Ранее Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщала, что российские рыбаки в 2025 году увеличили отгрузки продукции из минтая на внутренний рынок на 7% по сравнению с 2024 годом - до рекордных 271 тысячи тонн (или 647 тысяч тонн в перерасчете на улов).
08:35 08.04.2026
 
