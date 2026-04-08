Росрыболовство рассчитывает на рост вылова биоресурсов в 2026 году
Российский вылов водных биоресурсов по итогам 2026 года вырастет до 5 миллионов тонн с 4,7 миллиона тонн в прошлом году, но при условии, если иваси зайдет во... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T09:05+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский вылов водных биоресурсов по итогам 2026 года вырастет до 5 миллионов тонн с 4,7 миллиона тонн в прошлом году, но при условии, если иваси зайдет во внутренние воды, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В прошлом году, по итогам последних данных, вылов составил 4,705 миллиона тонн. Ниже, чем в предыдущем году… Будем надеяться, что в этом году, если иваси зайдет, мы приблизимся к 5 миллионам тонн и будем где-то вот в этой структуре находиться", - сказал он в преддверии расширенного заседания коллегии ведомства, которое пройдет в среду. Шестаков уточнил, что по итогам прошлого года были зафиксированы рекорды по вылову минтая и сельди. При этом иваси не зашла в российские воды, поэтому итоговый вылов был ниже, чем в 2024 году. Так, по словам главы ведомства, вылов иваси в 2025 году снизился на 90%, до порядка 50 тысяч тонн. "Надеемся, что в этом году иваси зайдет, потому что иваси - это больше 500 тысяч тонн… то есть если бы иваси зашел бы в том объеме, то, конечно, совершенно другой бы объем вылова был", - отметил он. Шестаков объяснил, что приход иваси зависит от климатических факторов, в том числе от течений.
