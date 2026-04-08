"Россети" будут расширять практику использования регуляторных соглашений

2026-04-08T15:53+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. "Россети" намерены расширять практику заключения регуляторных соглашений, которая уже охватила более половины регионов присутствия распределительных сетевых компаний Группы. Об этом заявил глава компании Андрей Рюмин, выступая на Практическом семинаре по тарифному регулированию. "По итогам тарифной кампании 2026 года у нас заключены соглашения более чем с 50% регионов в зоне ответственности распределительных сетевых компаний Группы "Россети". Планируем расширять эту практику. Регуляторное соглашение – это управляемый, рабочий и нужный инструмент, с помощью которого можно обеспечить финансовое оздоровление сетевых компаний и рост инвестиций в энергетику", – подчеркнул глава Группы "Россети". По его словам, внедрение этого механизма за последний год уже позволило сократить число тарифных споров и обеспечить финансирование ключевых инфраструктурных проектов. В "Россетях" уточнили, что подписанию каждого такого документа предшествует обязательное согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. В ходе семинара Андрей Рюмин также высоко оценил работу ведомства по усилению контроля за действиями региональных тарифных регуляторов. Кроме того, глава компании затронул практические результаты перехода на эталонный метод расчета операционных затрат, который, по его словам, способствует повышению эффективности работы электросетевого комплекса.​

