В России разработали правила приготовления коржика и пирожного "картошка"
2026-04-08T02:16+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В России разработали рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного "картошка", они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, коржик необходимо изготавливать из песочного или пряничного теста, но есть и разновидности изделий - с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто также можно добавить орехи или изюм. Уточняется, что форма коржика - небольшая круглая лепешка или кольцо.
Чтобы приготовить пирожное "картошка", нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные.
При этом уточняется, что не рекомендуется добавлять в бисквитную массу какао-порошок или шоколад.
