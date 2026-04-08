В России разработали правила приготовления коржика и пирожного "картошка"

В России разработали правила приготовления коржика и пирожного "картошка" - 08.04.2026, ПРАЙМ

В России разработали правила приготовления коржика и пирожного "картошка"

В России разработали рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного "картошка", они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T02:16+0300

2026-04-08T02:16+0300

2026-04-08T02:16+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В России разработали рекомендации по технологии приготовления коржика и пирожного "картошка", они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, коржик необходимо изготавливать из песочного или пряничного теста, но есть и разновидности изделий - с добавлением ржаной или кукурузной муки. В тесто также можно добавить орехи или изюм. Уточняется, что форма коржика - небольшая круглая лепешка или кольцо. Чтобы приготовить пирожное "картошка", нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные. При этом уточняется, что не рекомендуется добавлять в бисквитную массу какао-порошок или шоколад.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия