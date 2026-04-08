https://1prime.ru/20260408/rossija-868997386.html
Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз
2026-04-08T05:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
гонконг
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868997386.jpg?1775616358
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в 7 раз в годовом выражении - до 26 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных американской статслужбы.
Так, российские компании ввезли часы и аксессуары на 26,1 тысячу долларов против 193,4 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок упала в 7,4 раза за год.
Топ-5 покупателями часов и аксессуаров из Штатов в феврале стали Гонконг (40,9% от всего экспорта), Швейцария (14,8%), Канада (6%), Парагвай (4,5%) и ОАЭ (3,9%). Доля России от поставок этих товаров составила менее 1%.
сша
гонконг
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, гонконг, швейцария
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ГОНКОНГ, ШВЕЙЦАРИЯ
