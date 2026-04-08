Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260408/rossija-868997386.html
Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз
Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз - 08.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз
Россия в феврале 2026 года сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в 7 раз в годовом выражении - до 26 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости,... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T05:45+0300
2026-04-08T05:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
гонконг
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868997386.jpg?1775616358
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в 7 раз в годовом выражении - до 26 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных американской статслужбы. Так, российские компании ввезли часы и аксессуары на 26,1 тысячу долларов против 193,4 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок упала в 7,4 раза за год. Топ-5 покупателями часов и аксессуаров из Штатов в феврале стали Гонконг (40,9% от всего экспорта), Швейцария (14,8%), Канада (6%), Парагвай (4,5%) и ОАЭ (3,9%). Доля России от поставок этих товаров составила менее 1%.
сша
гонконг
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, гонконг, швейцария
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ГОНКОНГ, ШВЕЙЦАРИЯ
05:45 08.04.2026
 
Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз

Россия в феврале сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в семь раз

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в 7 раз в годовом выражении - до 26 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных американской статслужбы.
Так, российские компании ввезли часы и аксессуары на 26,1 тысячу долларов против 193,4 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок упала в 7,4 раза за год.
Топ-5 покупателями часов и аксессуаров из Штатов в феврале стали Гонконг (40,9% от всего экспорта), Швейцария (14,8%), Канада (6%), Парагвай (4,5%) и ОАЭ (3,9%). Доля России от поставок этих товаров составила менее 1%.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАГОНКОНГШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала