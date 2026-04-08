Россия в феврале сократила импорт часов из США в 7 раз - 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года сократила импорт часов и аксессуаров из США более чем в 7 раз в годовом выражении - до 26 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных американской статслужбы. Так, российские компании ввезли часы и аксессуары на 26,1 тысячу долларов против 193,4 тысячи в феврале 2025 года. Таким образом, сумма закупок упала в 7,4 раза за год. Топ-5 покупателями часов и аксессуаров из Штатов в феврале стали Гонконг (40,9% от всего экспорта), Швейцария (14,8%), Канада (6%), Парагвай (4,5%) и ОАЭ (3,9%). Доля России от поставок этих товаров составила менее 1%.

