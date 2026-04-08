Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года - 08.04.2026, ПРАЙМ
Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года
Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года - 08.04.2026, ПРАЙМ
Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года
Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков накануне расширенного... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:16+0300
2026-04-08T07:16+0300
экономика
россия
охотское море
росрыболовство
ассоциация добытчиков минтая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999223.jpg?1775621814
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков накануне расширенного заседания коллегии ведомства. Ранее Ассоциация добытчиков минтая сообщала, что российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов главных конкурентов - американских рыбаков. "В этом году мы можем рассчитывать на рекордный улов минтая, потому что объем квот, который разрешен в добыче, сохранился на уровне прошлого года, даже чуть больше", - сказал Шестаков. По его словам, пока промысел идет с небольшим отставанием, однако это в том числе связано с тем, что флот и рыбаки иначе устроили свою работу в Беринговом и Охотском морях. Сейчас отставание по объему составляет порядка 7%. Шестков выразил надежду, что во время сезона "Б" - с середины октября до конца года - добычу удастся нарастить.
охотское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, охотское море, росрыболовство, ассоциация добытчиков минтая
Экономика, РОССИЯ, Охотское море, Росрыболовство, Ассоциация добытчиков минтая
07:16 08.04.2026
 
Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года

Росрыболовство: Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков накануне расширенного заседания коллегии ведомства.
Ранее Ассоциация добытчиков минтая сообщала, что российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов главных конкурентов - американских рыбаков.
"В этом году мы можем рассчитывать на рекордный улов минтая, потому что объем квот, который разрешен в добыче, сохранился на уровне прошлого года, даже чуть больше", - сказал Шестаков.
По его словам, пока промысел идет с небольшим отставанием, однако это в том числе связано с тем, что флот и рыбаки иначе устроили свою работу в Беринговом и Охотском морях. Сейчас отставание по объему составляет порядка 7%.
Шестков выразил надежду, что во время сезона "Б" - с середины октября до конца года - добычу удастся нарастить.
 
ЭкономикаРОССИЯОхотское мореРосрыболовствоАссоциация добытчиков минтая
 
 
