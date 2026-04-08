Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года

2026-04-08T07:16+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия может рассчитывать на рекордный вылов минтая по итогам 2026 года, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков накануне расширенного заседания коллегии ведомства. Ранее Ассоциация добытчиков минтая сообщала, что российские рыбаки в 2025 году выловили порядка 2,2 миллиона тонн минтая, что в 1,5 раза превышает вылов главных конкурентов - американских рыбаков. "В этом году мы можем рассчитывать на рекордный улов минтая, потому что объем квот, который разрешен в добыче, сохранился на уровне прошлого года, даже чуть больше", - сказал Шестаков. По его словам, пока промысел идет с небольшим отставанием, однако это в том числе связано с тем, что флот и рыбаки иначе устроили свою работу в Беринговом и Охотском морях. Сейчас отставание по объему составляет порядка 7%. Шестков выразил надежду, что во время сезона "Б" - с середины октября до конца года - добычу удастся нарастить.

