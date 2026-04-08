В России разработали технологию приготовления гоголь-моголя
Технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь разработали в России в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню, следует из проекта ГОСТа, который... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:47+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь разработали в России в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню, следует из проекта ГОСТа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Основными ингредиентами этого сладкого необычного блюда являются желтки свежих куриных яиц и сахар. При этом дополнительно допускается использовать мед, чай, молоко, сливки, сок фруктовый, яичные белки. Кроме того, возможно использование крепкого алкоголя или вина, молотых пряностей.
Подавать блюдо рекомендуется в горячем или холодном виде. Сверху допускается выкладка взбитых яичных белков.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе находятся в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
