https://1prime.ru/20260408/rossija-868999883.html

В России разработали технологию приготовления гоголь-моголя - 08.04.2026, ПРАЙМ

Технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь разработали в России в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню, следует из проекта ГОСТа, который... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T07:47+0300

бизнес

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999883.jpg?1775623629

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь разработали в России в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню, следует из проекта ГОСТа, который есть в распоряжении РИА Новости. Основными ингредиентами этого сладкого необычного блюда являются желтки свежих куриных яиц и сахар. При этом дополнительно допускается использовать мед, чай, молоко, сливки, сок фруктовый, яичные белки. Кроме того, возможно использование крепкого алкоголя или вина, молотых пряностей. Подавать блюдо рекомендуется в горячем или холодном виде. Сверху допускается выкладка взбитых яичных белков. Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе находятся в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

