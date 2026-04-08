https://1prime.ru/20260408/rossijane-868996467.html

Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max

2026-04-08T05:06+0300

бизнес

технологии

россия

рф

минпромторг

перекресток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868996467.jpg?1775614171

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат", - сказал Чекушов. При этом он добавил, что, как ожидается, к концу года этот показатель превысит 3 миллиона. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года. Тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

