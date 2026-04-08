Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max
Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max - 08.04.2026, ПРАЙМ
Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max
Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T05:06+0300
2026-04-08T05:06+0300
2026-04-08T05:09+0300
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат", - сказал Чекушов. При этом он добавил, что, как ожидается, к концу года этот показатель превысит 3 миллиона. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года. Тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".
бизнес, технологии, россия, рф, минпромторг, перекресток
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Перекресток
Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max
Минпромторг: россияне за март более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат", - сказал Чекушов.
При этом он добавил, что, как ожидается, к концу года этот показатель превысит 3 миллиона.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года. Тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".