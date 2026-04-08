Во Франции сделали тревожное заявление о войне с Россией

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T22:27+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией."Эти новые исключительные манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения, <…> обсуждается контекст будущей войны против России", — написал он в соцсети X.По словам политика, подобные инициативы выдвигаются исключительно ради соблюдения требований НАТО, поэтому Парижу следует выйти из альянса, а французская оппозиция "должна проснуться и выступить против этого безумия".Ранее заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico высказался о необходимости подготовить Военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

