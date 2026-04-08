Во Франции сделали тревожное заявление о войне с Россией
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией."Эти новые исключительные манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения, <…> обсуждается контекст будущей войны против России", — написал он в соцсети X.По словам политика, подобные инициативы выдвигаются исключительно ради соблюдения требований НАТО, поэтому Парижу следует выйти из альянса, а французская оппозиция "должна проснуться и выступить против этого безумия".Ранее заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico высказался о необходимости подготовить Военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
Политик Филиппо осудил планы Франции по подготовке к войне с РФ