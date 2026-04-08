Ставка RUONIA 7 апреля снизилась на 0,05 п.п.

Ставка RUONIA 7 апреля снизилась на 0,05 п.п. - 08.04.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 7 апреля снизилась на 0,05 п.п.

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 7 апреля, снизилась на 0,05 | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T16:31+0300

2026-04-08T16:31+0300

2026-04-08T16:31+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 7 апреля, снизилась на 0,05 процентного пункта и составила 14,83%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 806,05 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

рынок, финансы, банки, банк россия