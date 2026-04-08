Николай Степанович Сафронов. Биографическая справка - 08.04.2026, ПРАЙМ

Российский художник Николай (Никас) Сафронов отмечает в среду 70-летие.

2026-04-08T01:16+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский художник Николай (Никас) Сафронов отмечает в среду 70-летие. Ниже приводится биографическая справка. Российский художник Николай (Никас) Степанович Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Его мать – уроженка литовского города Паневежиса. Позднее отсюда появился литовский псевдоним художника – Никас. Отец был военнослужащим. В семье также росли четыре старших брата и младшая сестра. В течение года Никас учился в Одесском мореходном училище (ныне – Морской профессиональный колледж О. И. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия"). В 1974 году окончил Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова. Во время учебы работал в Ростовском ТЮЗе художником-бутафором, подрабатывал сторожем, дворником, грузчиком. Был призван в армию. Воинскую службу проходил в ракетных войсках в городе Валга (Эстония). После армии работал художником в Паневежском драматическом театре в Литве. В 1982 году окончил факультет дизайна Государственного художественного института Литовской ССР (ныне Вильнюсская художественная академия, Литва). В 1983 году в течение восьми месяцев изучал иконопись в Загорске при духовной семинарии (ныне Сергиев Посад). В 2007 году также окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. С 1992 года по 1994 год Сафронов был арт-директором, а с 2000 года – главным художником русского издания журнала Penthouse, был консультантом и оформителем научного журнала "Аура-Зет", журналов "Дипломат" и "Мир звезд", главным художником журналов "МОНОЛИТ-дайджест", "Москва и москвичи". С 1973 года – участник российских, московских, региональных выставок. Персональные выставки художника проходили в Паневежисе (1978), Государственном музее изобразительных искусств Татарстана (Казань, 2009), Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых (Киров, 2010), Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля (2011), Самарском областном художественном музее (2012), Национальном музее Башкортостана (Уфа, 2013), Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств (Санкт-Петербург, 2014, 2018), Исаакиевском соборе (Санкт-Петербург, 2015), Государственном историческом музее (Москва, 2015), центральном музее современной истории России (Москва, 2019) и др. За последние 10 лет Сафронов провел около 300 выставок в России. В середине 1980-х годов, получив возможность выезжать заграницу, художник стал выставляться в частных галереях Италии. В 1988 году он участвовал в Международной выставке в Канаде. В 1995 году с большим успехом прошла его выставка в Стамбуле, а в 1996 году – в музее Марка Шагала в Витебске (Белоруссия) и в Бергамо (Италия). В сентябре 1998 года он принял участие в международной выставке "Мода – моя профессия", в октябре – Международной выставке "Евро-98" в Барселоне (Испания). В 1999 году Никас Сафронов участвовал в Международной выставке в Цюрихе (Швейцария), а в марте-апреле 1999 года его выставки прошли в Нью-Йорке и Москве. Работы художника находятся во многих государственных музеях России, среди них: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей А.С. Пушкина, Эрмитаж, Государственный Русский музей Санкт-Петербурга, Государственный исторический музей Москвы и др. Большинство картин находится в частных собраниях в России и за рубежом, а также украшает музеи Западной Европы и Америки. Основные произведения художника – серии портретов знаменитых современников: балерины Майи Плисецкой, оперного певца Зураба Соткилавы, поэта Евгения Евтушенко, президента СССР Михаила Горбачева, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-президента Турции Сулеймана Демиреля, экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, бывшего короля Испании Хуана Карлоса, английской королевы Елизаветы II и многих других. В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу портрет, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Никас Сафронов. Также в числе основных произведений Сафронова – станковые работы: "Натюрморт с шахматными фигурами" (1998), "Часть улицы в европейском городе" (2004), "Парусник. Свежий ветер" (2006), "Лето. Вечер. Перед дождем" (2008) и другие. Сафронов также создает предметы интерьера – тарелки и скульптуры. Был художником-постановщиком спектакля "Пигмалион" (2011) в театре под руководством Армена Джигарханяна (ныне Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры). Никас Сафронов снимался в кино. В 2003 году он снялся в роли художника в сериале "Замыслил я побег". Затем он принял участие в съемках сериалов "Молоды и счастливы" (2005), "Примадонна" (2005), "Рублевка Live" (2005), "Сыщики-4" (2005), "Последний секрет мастера" (2010), а также фильмов "Дневной Дозор" (2005), "Театр Луны, или Космическая дурочка 13:28" (2007), "Любовь-морковь-2" (2008). Среди киноработ последних лет – роли в комедии "Залетчики" (2014), сериалах "Кураж" (2014), "Тайный город-3" (2014), "Мертвые души" (2020). В 2019 году снялся в историческом фильме "Ганза. Путь навстречу", премьера которого состоялась в Пскове на первом Международном кинофестивале "Западные ворота". В 2022 году сыграл иконописца в продолжении картины – "Русь и Ганза. Путь навстречу". Никас Сафронов занимается преподавательской деятельностью. Декан факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета, профессор. Художник много занимается благотворительностью. В 2013 году на его средства была возведена часовня во имя св. Анны в селе Вышки Ульяновской области. При его участии был возведен храм Иоанна-Предтеченского прихода, установлен памятник русскому художнику Аркадию Пластову в Ульяновске. Является куратором и опекуном средней общеобразовательной школы № 65 с углубленным изучением культурологии им. Н.С. Сафронова в Ульяновске, гуманитарно-экономического лицея им. Никаса Сафронова и изостудии при ней в Димитровграде. Постоянный участник многочисленных благотворительных аукционов и выставок. В 2018 году Сафронов представил свою биографию "Кино для взрослых", написанную совместно с писательницей Наталией Ивановой. В 2019 году Валентин Гафт и Никас Сафронов выпустили совместную книгу "Отражения". В 2021 году вышла книга "Я и Ты" – авторское издание, представляющее собой сборник стихов Валентина Гафта и картин Никаса Сафронова. Член-корреспондент (2007), академик Российской академии художеств (отделение живописи, 2010). Почетный академик Академии художеств Казахстана, почетный профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенева. Народный художник РФ (2021). Имеет благодарность президента РФ (1999). Лауреата премии СВР России имени академика Е.М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке 2022 года за серию портретов "Великие разведчики". Почетный гражданин города Ульяновска. Сафронов был удостоен званий "Человек года" Американского биографического института (2000), "Креатор" и "Человек года" в номинации "Культура" Русского биографического института (2002), Международной премии "Персона года-2008". Художник был дважды женат. По данным открытых источников, у Сафронова пять сыновей.

