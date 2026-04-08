Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порядка 50 самолетов Як-40 эксплуатируются для перевозки пассажиров - 08.04.2026, ПРАЙМ
Порядка 50 самолетов Як-40 эксплуатируются для перевозки пассажиров
2026-04-08T04:27+0300
бизнес
россия
камчатка
вологда
пао "яковлев"
оак
ростех
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Вологда, ПАО "Яковлев", ОАК, Ростех
Директор ПАО "Яковлев": около 50 самолетов Як-40 эксплуатируются для перевозки пассажиров

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Порядка 50 самолетов Як-40 до сих пор эксплуатируются для перевозки пассажиров и в качестве летающей лаборатории, это очень надежный и простой в эксплуатации лайнер, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.
В апреле этого года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного советского авиаконструктора Александр Яковлева, создавшего более 200 проектов и типов самолетов.
Самолет Як-40 серийно выпускался в СССР с 1966 по 1981 годы.
"В качестве пассажирского самолета он до сих пор летает в северных регионах России, а также на Камчатке и в Вологде. Кроме того, его используют в качестве летающей лаборатории для проведения испытаний, в рамках, например, проекта создания пассажирского сверхзвукового самолета", - сказал Прутковский.
По его словам, Як-40 очень надежный и достаточно простой в эксплуатации самолет.
"Для сверхзвука, в частности, нужен радиопрозрачный обтекатель, надежный источник питания, некоторое количество антенн… Все это достаточно просто дополнительно установить на Як-40", - сказал директор ПАО "Яковлев".
В настоящее время в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) реализуется программа создания в России сверхзвукового пассажирского самолета. Ряд алгоритмов и технологий отрабатываются и испытываются на самолете Як-40.
 
