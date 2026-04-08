https://1prime.ru/20260408/samolety-868995462.html

Порядка 50 самолетов Як-40 эксплуатируются для перевозки пассажиров - 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T04:27+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868995462.jpg?1775611625

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Порядка 50 самолетов Як-40 до сих пор эксплуатируются для перевозки пассажиров и в качестве летающей лаборатории, это очень надежный и простой в эксплуатации лайнер, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский. В апреле этого года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного советского авиаконструктора Александр Яковлева, создавшего более 200 проектов и типов самолетов. Самолет Як-40 серийно выпускался в СССР с 1966 по 1981 годы. "В качестве пассажирского самолета он до сих пор летает в северных регионах России, а также на Камчатке и в Вологде. Кроме того, его используют в качестве летающей лаборатории для проведения испытаний, в рамках, например, проекта создания пассажирского сверхзвукового самолета", - сказал Прутковский. По его словам, Як-40 очень надежный и достаточно простой в эксплуатации самолет. "Для сверхзвука, в частности, нужен радиопрозрачный обтекатель, надежный источник питания, некоторое количество антенн… Все это достаточно просто дополнительно установить на Як-40", - сказал директор ПАО "Яковлев". В настоящее время в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем (ГосНИИАС) реализуется программа создания в России сверхзвукового пассажирского самолета. Ряд алгоритмов и технологий отрабатываются и испытываются на самолете Як-40.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камчатка, вологда, пао "яковлев", оак, ростех