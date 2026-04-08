https://1prime.ru/20260408/sotsfond-869009670.html

Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты

2026-04-08T16:07+0300

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0d/868291715_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b1a541f39243931b588cdec79ee01a67.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума", - говорится в сообщении.Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Так, в 2026 году россияне смогут обратиться за выплатой за 2025 год. Документы принимаются через портал "Госуслуги", МФЦ или клиентские офисы Социального фонда. Основную часть сведений фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях заявителю потребуется предоставить дополнительные справки.В пресс-службе уточнили, что право на выплату имеют оба работающих родителя (а также усыновители, опекуны и попечители), воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.Выплата предназначена для родителей, уплачивающих НДФЛ по ставке 13%: по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается.Получатели должны быть гражданами РФ, иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не иметь задолженности по алиментам. Лица, лишенные родительских прав, права на выплату не имеют. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут получить эту выплату.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

