В конгрессе США выступили с требованием по войне с Ираном
2026-04-08T04:11+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Лидер демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис высказался в социальной сети X о необходимости Конгресса США предпринять действия, чтобы предотвратить эскалацию конфликта с Ираном до того, как президент Дональд Трамп выполнит свои угрозы. "Конгресс должен немедленно положить конец этой безрассудной войне, которую он (Президент США – Прим. ред.) сам же и развязал в Иране, прежде чем Дональд Трамп ввергнет нас в Третью мировую войну", — написал он, комментируя ультиматум Трампа.Джеффрис также обратился к республиканцам с призывом поставить интересы страны выше партийных разногласий и положить конец текущему кризису. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в данный момент продолжаются интенсивные переговоры с Ираном, поскольку срок действия его ультиматума Тегерану приближается к концу. 5 апреля президент пригрозил Ирану возможными атаками на инфраструктуру во вторник, если движение в Ормузском проливе не будет возобновлено, и предупредил, что в противном случае Ирану грозят серьезные последствия. Временная граница для достижения соглашения установлена на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). В ответ Тегеран заявил, что в случае угроз со стороны Вашингтона ответит решительными действиями.
