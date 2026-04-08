"Были разоблачены": в США нашли виновного в перемирии с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп согласился на временное прекращение огня с Ираном, ставя во главу угла защиту жизней американских граждан, несмотря на отсутствие поддержки со стороны НАТО, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в социальной сети X. "НАТО показала, кто они на самом деле. Многие (европейские политики — Прим. ред.) были разоблачены. Те, кто пытался использовать это для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя. Чтобы было ясно: с самого начала речь шла о спасении жизней американцев", — написала она. По мнению Луны, изначально Трамп был точен в своих действиях и стратегических планах по отношению к Ирану, но отказ НАТО предоставить поддержку оказался для него неожиданным. Ранее президент США сообщил о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня. По его словам, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для дальнейших переговоров. Высший совет национальной безопасности Ирана после этого заявил о своем успехе в конфликте с США, утверждая, что они приняли иранское предложение из 10 пунктов. По заявлениям совета, США согласились на оставление контроля за Ормузским проливом за Ираном, выплату компенсации, снятие санкций, разрешение дальнейшего обогащения урана и вывод войск с Ближнего Востока. Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран отвел на переговорный процесс две недели, в течение которых будет действовать режим прекращения огня. Тем не менее, иранский совет национальной безопасности подчеркнул, что процесс переговоров не является окончательным завершением конфликта со Штатами.

