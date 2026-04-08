"Шансов нет". На Западе раскрыли опасный план США против Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ
"Шансов нет". На Западе раскрыли опасный план США против Ирана
Соединенные Штаты не отказываются от своих планов по уничтожению Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. | 08.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
тегеран
общество
иран
сша
тегеран
Диесен: США все еще стремятся уничтожить Иран

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не отказываются от своих планов по уничтожению Ирана, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Попытки США уничтожить Иран остаются неизменными, и шансов на заключение мирного соглашения, которое будет соблюдаться, нет никаких. Дипломатия всегда была лишь инструментом обмана, и лишь даст Вашингтону время перегруппироваться и применить другой подход", — написал он в социальной сети X.
По его мнению, Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к договору, который решил бы основные причины конфликта.
В ночь на среду Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.
Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана из десяти пунктов. США, как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока.
По информации Associated Press, в соответствии с планом перемирия Иран и Оман будут взимать плату за получение разрешения на судоходство в Ормузском проливе.
Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
