"Никто не угрожал". В США сделали резкое заявление о перемирии с Ираном

2026-04-08T22:19+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Совместная военная операция США и Израиля против Ирана может возобновиться из-за несхожести позиций сторон, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис."Все три стороны (Иран, США и Израиль — Прим. ред.) имеют совершенно разные представления о том, каким должен быть конечный результат переговоров, и вполне возможно, что срок в две недели не будет продлен, или что по истечении этого времени боевые действия возобновятся", — написал он в соцсети X.По словам эксперта, важно помнить и о той цене, которую уже заплатил Вашингтон за войну, которую сам устроил."Это не лучший результат для Соединенных Штатов за 40 дней войны, которую вообще не следовало начинать, потому что нам никто не угрожал, и наша безопасность никогда не была под угрозой. Вполне возможно, что в итоге вся эта история закончится тем, что мы окажемся в более слабой позиции по отношению к Ирану на стратегическом уровне", — считает Дэвис.В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html

