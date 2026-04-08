"Не предотвратить". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/ssha-869016259.html
"Не предотвратить". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Мировому сообществу не получится избежать экономических последствий агрессии США и Израиля против Ирана, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T22:22+0300
2026-04-08T22:22+0300
иран
сша
тегеран
аббас аракчи
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировому сообществу не получится избежать экономических последствий агрессии США и Израиля против Ирана, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в соцсети X."Чтобы мир не поддался ложному чувству облегчения, крайне важно подготовиться к долгосрочным экономическим последствиям бестолковой войны Трампа. Не заблуждайтесь: ударная волна экономических трудностей, вызванная атакой США на Иран, может пойти на убыль, но предотвратить ее не удастся", — считает он.Экс-министр также отметил, что, несмотря на попытки главы Белого дома убедить мир в своей победе, Тегеран теперь решает, какие суда проходят через Ормузский пролив, и впервые будет взимать за это плату.Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12f5ec4e6f876480b365a57871f3935f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ИРАН, США, Тегеран, Аббас Аракчи, МИД
© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировому сообществу не получится избежать экономических последствий агрессии США и Израиля против Ирана, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в соцсети X.
"Чтобы мир не поддался ложному чувству облегчения, крайне важно подготовиться к долгосрочным экономическим последствиям бестолковой войны Трампа. Не заблуждайтесь: ударная волна экономических трудностей, вызванная атакой США на Иран, может пойти на убыль, но предотвратить ее не удастся", — считает он.
Экс-министр также отметил, что, несмотря на попытки главы Белого дома убедить мир в своей победе, Тегеран теперь решает, какие суда проходят через Ормузский пролив, и впервые будет взимать за это плату.
Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала