"Не предотвратить". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана

Мировому сообществу не получится избежать экономических последствий агрессии США и Израиля против Ирана, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в...

2026-04-08T22:22+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировому сообществу не получится избежать экономических последствий агрессии США и Израиля против Ирана, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в соцсети X."Чтобы мир не поддался ложному чувству облегчения, крайне важно подготовиться к долгосрочным экономическим последствиям бестолковой войны Трампа. Не заблуждайтесь: ударная волна экономических трудностей, вызванная атакой США на Иран, может пойти на убыль, но предотвратить ее не удастся", — считает он.Экс-министр также отметил, что, несмотря на попытки главы Белого дома убедить мир в своей победе, Тегеран теперь решает, какие суда проходят через Ормузский пролив, и впервые будет взимать за это плату.Как сообщил Трамп ночью в среду в соцсети Truth Social, Иран согласился открыть Ормузский пролив. Это решение стало частью договоренности о двустороннем прекращении огня. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Тегеран открывает проход для судов на две недели.

