Стоимость пасхального стола за год снизилась на 0,8% - 08.04.2026, ПРАЙМ
Стоимость пасхального стола за год снизилась на 0,8%
Экономика
04:08 08.04.2026
 
Стоимость пасхального стола за год снизилась на 0,8%

Руспродсоюз: стоимость пасхального стола за год снизилась на 0,8%

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость пасхального стола, который включает десяток яиц, кулич и творожную пасху, за год снизилась на 0,8%, до 818 рублей, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Пасхальный стол подешевел на 0,8%. В расчёты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи... Таким образом, стоимость пасхального стола за год в среднем снизилась с 824,5 рубля до 818 рублей", - рассказали в ассоциации.
Там уточнили, что для расчетов стоимости творожной пасхи использовался рецепт, который включал 500 грамм творога, 200 грамм сметаны, 120 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 30 грамм сухофруктов и 2 яичных желтка.
Рецепт кулича содержал 70 грамм сливочного масла, 170 миллилитров молока, 350 грамм муки, 200 грамм сахара, 100 грамм сухофруктов и 4 куриных яйца.
Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.
 
