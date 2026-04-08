https://1prime.ru/20260408/stoimost-868994774.html

Стоимость пасхального стола за год снизилась на 0,8%

Средняя стоимость пасхального стола, который включает десяток яиц, кулич и творожную пасху, за год снизилась на 0,8%, до 818 рублей, подсчитали для РИА Новости... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T04:08+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868994774.jpg?1775610528

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость пасхального стола, который включает десяток яиц, кулич и творожную пасху, за год снизилась на 0,8%, до 818 рублей, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. "Пасхальный стол подешевел на 0,8%. В расчёты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи... Таким образом, стоимость пасхального стола за год в среднем снизилась с 824,5 рубля до 818 рублей", - рассказали в ассоциации. Там уточнили, что для расчетов стоимости творожной пасхи использовался рецепт, который включал 500 грамм творога, 200 грамм сметаны, 120 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 30 грамм сухофруктов и 2 яичных желтка. Рецепт кулича содержал 70 грамм сливочного масла, 170 миллилитров молока, 350 грамм муки, 200 грамм сахара, 100 грамм сухофруктов и 4 куриных яйца. Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40