Стоимость биткоина выросла более чем на 4%
Стоимость биткоина выросла более чем на 4% - 08.04.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина выросла более чем на 4%
Стоимость биткоина растет в среду утром более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:56+0300
2026-04-08T07:56+0300
2026-04-08T07:56+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в среду утром более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 7.29 мск стоимость биткоина растёт на 4,34% за сутки - до 71 584,16 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина подскакивает в цене на 4,35% - до 71 593 долларов.
"Цена биткоина подскочила этим утром благодаря временному прекращению огня и облегчения от предотвращения дальнейшей эскалации. Сегодня, возможно, крипторынки будут ориентироваться на акции и сырьевые товары", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
сша
иран
рынок, сша, иран, дональд трамп, binance
Рынок, США, ИРАН, Дональд Трамп, Binance
Стоимость биткоина выросла более чем на 4%
Стоимость биткоина выросла на 4% после анонса прекращения огня между США и Ираном
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в среду утром более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 7.29 мск стоимость биткоина растёт на 4,34% за сутки - до 71 584,16 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина подскакивает в цене на 4,35% - до 71 593 долларов.
"Цена биткоина подскочила этим утром благодаря временному прекращению огня и облегчения от предотвращения дальнейшей эскалации. Сегодня, возможно, крипторынки будут ориентироваться на акции и сырьевые товары", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.