Стоимость биткоина выросла более чем на 4%

2026-04-08T07:56+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в среду утром более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, по состоянию на 7.29 мск стоимость биткоина растёт на 4,34% за сутки - до 71 584,16 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина подскакивает в цене на 4,35% - до 71 593 долларов. "Цена биткоина подскочила этим утром благодаря временному прекращению огня и облегчения от предотвращения дальнейшей эскалации. Сегодня, возможно, крипторынки будут ориентироваться на акции и сырьевые товары", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron). Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

