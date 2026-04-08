Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР узнала о планах ЕС по тайному производству ядерного оружия - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/svr-869004110.html
СВР узнала о планах ЕС по тайному производству ядерного оружия
2026-04-08T11:39+0300
мировая экономика
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/08/869003949_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_57b045c96cc33461712d0a5a4f40a8a6.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/08/869003949_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_05885cc73edccbd039d027a3b8beb9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:39 08.04.2026
 
СВР: ЕС тайно собрался получить возможность производить ядерное оружие

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Штаб-квартира Европейского союза приступила к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Служба внешней разведки отметила, что таким образом руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь "пробило дно собственного безумия и политической безответственности", вызванных патологической русофобией.
Путь, на который вступает Брюссель, СВР назвала опасным и подчеркнула, что замысел Европейского союза о новом "походе на Восток" неизбежно приведет к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения.
 
Мировая экономикаБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала