СВР узнала о планах ЕС по тайному производству ядерного оружия

2026-04-08T11:39+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Штаб-квартира Европейского союза приступила к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы", - говорится в сообщении пресс-бюро. Служба внешней разведки отметила, что таким образом руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь "пробило дно собственного безумия и политической безответственности", вызванных патологической русофобией. Путь, на который вступает Брюссель, СВР назвала опасным и подчеркнула, что замысел Европейского союза о новом "походе на Восток" неизбежно приведет к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения.

