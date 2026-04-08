СВР узнала о планах ЕС по тайному производству ядерного оружия
СВР: ЕС тайно собрался получить возможность производить ядерное оружие
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Штаб-квартира Европейского союза приступила к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Служба внешней разведки отметила, что таким образом руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь "пробило дно собственного безумия и политической безответственности", вызванных патологической русофобией.
Путь, на который вступает Брюссель, СВР назвала опасным и подчеркнула, что замысел Европейского союза о новом "походе на Восток" неизбежно приведет к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения.