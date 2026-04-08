Zolla закрыла 35 торговых точек в 2025 году

2026-04-08T04:17+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский ритейлер одежды Zolla закрыл 35 торговых точек в 2025 году на фоне снижения прибыли от продаж почти вдвое, следует из отчета компании, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, согласно отчету, количество розничных магазинов бренда Zolla на конец 2025 года составило 457, а годом ранее их было 492. При этом в 2024 году сеть, наоборот, выросла на 24 магазина. Владелец Zolla, группа компаний "Фактор", в прошлом году расширила сеть магазинов другого своего бренда Nice&Easy, открыв 16 торговых точек. Выручка компании не изменилась за год, составив 25,6 миллиарда рублей. Однако заметно выросла себестоимость продаж - примерно на 780 миллионов рублей, а также коммерческие расходы - более чем на 1 миллиард рублей. На этом фоне сократилась прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль и вовсе упала более чем в 5 раз - до 429,6 миллиона рублей против 2,3 миллиарда годом ранее. Средняя численность сотрудников в 2025 году увеличилась на 14%, составив 4,2 тысячи человек.

