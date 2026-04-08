https://1prime.ru/20260408/tramp-868993769.html

В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа

В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа - 08.04.2026, ПРАЙМ

В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана имеют признаки терроризма, пишет газета Washington Post. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T03:23+0300

2026-04-08T03:23+0300

2026-04-08T03:23+0300

иран

сша

дональд трамп

washington post

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана имеют признаки терроризма, пишет газета Washington Post. Издание отмечает, что заявления американского президента о возможном уничтожении "целой цивилизации" вызывают озабоченность у юристов и бывших военных чиновников. Они предупреждают, что такая риторика может создать трудности для военного руководства. "Последняя угроза Трампа уничтожить "целую цивилизацию" соответствует самому определению терроризма — стремлению к достижению политических целей посредством насилия или угроз насилия в отношении гражданского населения", — говорится в статье со ссылкой на профессора Колумбийского университета Джамиля Джаффера. Джаффер отметил, что устав Пентагона по законам войны запрещает угрозы в адрес населения, нацеленные на создание паники. Военные при этом могут не подчиняться незаконным приказам, пояснил профессор. Во вторник Трамп написал в Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть". 5 апреля Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призывая освободить Ормузский пролив и заявив, что в противном случае иранцы будут "жить в аду". Он также установил дедлайн для соглашения на 20.00 по местному времени во вторник (3.00 мск среды). В ответ Тегеран заверил, что ответит решительными мерами, если Вашингтон выполнит свои угрозы. Вечером во вторник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что обратился к Трампу с просьбой продлить сроки переговоров между США и Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в качестве доброй воли временно открыть Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп получил пакистанское предложение. По словам посла Ирана в Пакистане Резы Амири Могаддама, критическая фаза переговоров была преодолена. Он отметил, что на следующем этапе следует искать взаимопонимания вместо излишней риторики.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, дональд трамп, washington post, в мире