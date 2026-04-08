В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа - 08.04.2026, ПРАЙМ
В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа
В США выступили с жутким обвинением в адрес Трампа

WP: угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана граничат с терроризмом

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана имеют признаки терроризма, пишет газета Washington Post.
Издание отмечает, что заявления американского президента о возможном уничтожении "целой цивилизации" вызывают озабоченность у юристов и бывших военных чиновников. Они предупреждают, что такая риторика может создать трудности для военного руководства.
"Последняя угроза Трампа уничтожить "целую цивилизацию" соответствует самому определению терроризма — стремлению к достижению политических целей посредством насилия или угроз насилия в отношении гражданского населения", — говорится в статье со ссылкой на профессора Колумбийского университета Джамиля Джаффера.
Джаффер отметил, что устав Пентагона по законам войны запрещает угрозы в адрес населения, нацеленные на создание паники. Военные при этом могут не подчиняться незаконным приказам, пояснил профессор.
Во вторник Трамп написал в Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
5 апреля Трамп пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призывая освободить Ормузский пролив и заявив, что в противном случае иранцы будут "жить в аду". Он также установил дедлайн для соглашения на 20.00 по местному времени во вторник (3.00 мск среды). В ответ Тегеран заверил, что ответит решительными мерами, если Вашингтон выполнит свои угрозы.
Вечером во вторник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что обратился к Трампу с просьбой продлить сроки переговоров между США и Ираном на две недели. Он также призвал Тегеран в качестве доброй воли временно открыть Ормузский пролив. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп получил пакистанское предложение.
По словам посла Ирана в Пакистане Резы Амири Могаддама, критическая фаза переговоров была преодолена. Он отметил, что на следующем этапе следует искать взаимопонимания вместо излишней риторики.
 
