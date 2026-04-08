Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп

2026-04-08T15:03+0300

ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет заниматься обогащением урана, а Соединенные Штаты совместно с Тегераном извлекут и вывезут глубоко залегающую "ядерную пыль". "Обогащения урана не будет, а Соединенные Штаты, работая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко залегающую ядерную "пыль", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, соответствующие объекты находятся под "очень тщательным спутниковым наблюдением" Космических сил США, и с момента удара их якобы никто не трогал. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

