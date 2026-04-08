Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп - 08.04.2026, ПРАЙМ
Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп
2026-04-08T15:03+0300
15:03 08.04.2026
 
Иран не будет обогащать уран, заявил Трамп

Трамп: Иран не будет обогащать уран, а США вывезут ядерную пыль

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет заниматься обогащением урана, а Соединенные Штаты совместно с Тегераном извлекут и вывезут глубоко залегающую "ядерную пыль".
"Обогащения урана не будет, а Соединенные Штаты, работая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко залегающую ядерную "пыль", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, соответствующие объекты находятся под "очень тщательным спутниковым наблюдением" Космических сил США, и с момента удара их якобы никто не трогал.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
 
