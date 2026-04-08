Трамп пригрозил пошлинами всем, кто будет поставлять оружие Ирану

Трамп пригрозил пошлинами всем, кто будет поставлять оружие Ирану - 08.04.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил пошлинами всем, кто будет поставлять оружие Ирану

Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T15:05+0300

2026-04-08T15:05+0300

2026-04-08T15:05+0300

ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США Дональд Трамп. "Страна, поставляющая военное оружие Ирану, будет немедленно облагаться 50-процентными пошлинами на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки. Никаких исключений не будет!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

иран

вашингтон

сша

мировая экономика, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, аббас аракчи, мид