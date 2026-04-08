https://1prime.ru/20260408/tramp-869008367.html
Трамп пригрозил пошлинами всем, кто будет поставлять оружие Ирану
Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T15:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США Дональд Трамп. "Страна, поставляющая военное оружие Ирану, будет немедленно облагаться 50-процентными пошлинами на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки. Никаких исключений не будет!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, аббас аракчи, мид
