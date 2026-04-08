Многие пункты мирной сделки с Ираном согласованы, заявил Трамп

Многие из 15 пунктов будущей мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы, утверждает президент США Дональд Трамп.

2026-04-08T15:35+0300

ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. Многие из 15 пунктов будущей мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы, утверждает президент США Дональд Трамп. "Многие из 15 пунктов (мирной сделки с Ираном - ред.) уже согласованы. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

мировая экономика, иран, вашингтон, тегеран, дональд трамп, аббас аракчи, мид