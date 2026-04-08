Трамп обратился к Ирану с предложением

Трамп обратился к Ирану с предложением - 08.04.2026, ПРАЙМ

Трамп обратился к Ирану с предложением

Американский лидер Дональд Трамп предлагает Ирану управлять Ормузским проливом в формате совместного предприятия, его слова передает телеканал ABC News. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T22:24+0300

2026-04-08T22:24+0300

2026-04-08T22:24+0300

ормузский пролив

иран

тегеран

дональд трамп

ири

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп предлагает Ирану управлять Ормузским проливом в формате совместного предприятия, его слова передает телеканал ABC News."Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность — в том числе защитить его (Ормузский пролив — Прим. ред.) от многих других людей. Это прекрасная вещь", — заявил он.Глава Белого дома также добавил, что американские войска пока не собираются покидать Ближний Восток, и останутся там для обеспечения выполнения любого будущего соглашения.В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.

ормузский пролив

иран

тегеран

ормузский пролив, иран, тегеран, дональд трамп, ири