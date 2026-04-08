Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США узнали о неожиданных последствиях войны Трампа против Ирана - 08.04.2026, ПРАЙМ
В США узнали о неожиданных последствиях войны Трампа против Ирана
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп поспособствовал подъему иранской цивилизации, а не ее уничтожению, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Он разбудил Иран от спячки, вывел его из политической глуши", — сказал он в эфире YouTube-канала, отвечая на вопрос Эндрю Наполитано, чего смог добиться глава Белого дома своей военной кампанией.Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что США, вопреки всем фактам, не хотят признавать, что они проиграли в конфликте против Ирана.Во вторник днем Трамп грозил "уничтожить иранскую цивилизацию", однако уже ночью в среду он заявил о согласии приостановить удары по Исламской республике на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.Впоследствии Высший совет национальной безопасности ИРИ заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни в столице Пакистана Исламабаде.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html
иран, сша, тегеран, дональд трамп, цру
ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, ЦРУ
Остров Харк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад
Вчера, 21:28
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США против Ирана
2 апреля, 22:24
 
