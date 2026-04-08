Произошедшее с Трампом из-за перемирия встревожило Запад

Принятие условий, предложенных Ираном, стало безусловным поражением для президента США Дональда Трампа, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T13:24+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Принятие условий, предложенных Ираном, стало безусловным поражением для президента США Дональда Трампа, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Практически полная капитуляция", — написал он в соцсети X.В ночь на среду глава Белого дома объявил, что Соединенные Штаты и Иран договорились о двухнедельном перемирии. По его словам, США получили предложение из 10 пунктов от Ирана, которое может стать основой для будущих переговоров. После этого Высший совет национальной безопасности исламской республики заявил о победе в противостоянии с Соединенными Штатами, которые, по их утверждению, согласились принять предложение Тегерана. В частности, США якобы согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, отменить санкции, позволив Ирану продолжить обогащение урана, а также вывести свои войска с Ближнего Востока. Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран отвел на весь переговорный процесс две недели, и на этот период будет установлено перемирие. При этом совет безопасности подчеркнул, что переговоры с США не означают окончания войны с Соединенными Штатами.

