Произошедшее с Трампом из-за перемирия встревожило Запад - 08.04.2026, ПРАЙМ
Произошедшее с Трампом из-за перемирия встревожило Запад
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Принятие условий, предложенных Ираном, стало безусловным поражением для президента США Дональда Трампа, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. "Практически полная капитуляция", — написал он в соцсети X.
https://1prime.ru/20260408/izrail-868999635.html
https://1prime.ru/20260408/ssha-868997640.html
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Принятие условий, предложенных Ираном, стало безусловным поражением для президента США Дональда Трампа, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Практически полная капитуляция", — написал он в соцсети X.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Платить цену": в Израиле набросились на Трампа из-за перемирия с Ираном
07:35
В ночь на среду глава Белого дома объявил, что Соединенные Штаты и Иран договорились о двухнедельном перемирии. По его словам, США получили предложение из 10 пунктов от Ирана, которое может стать основой для будущих переговоров.
После этого Высший совет национальной безопасности исламской республики заявил о победе в противостоянии с Соединенными Штатами, которые, по их утверждению, согласились принять предложение Тегерана. В частности, США якобы согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить компенсации, отменить санкции, позволив Ирану продолжить обогащение урана, а также вывести свои войска с Ближнего Востока.
Переговоры между США и Ираном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран отвел на весь переговорный процесс две недели, и на этот период будет установлено перемирие. При этом совет безопасности подчеркнул, что переговоры с США не означают окончания войны с Соединенными Штатами.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Это катастрофа": в Вашингтоне резко отреагировали на перемирие с Ираном
06:20
 
