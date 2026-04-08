"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад

"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад - 08.04.2026, ПРАЙМ

"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад

Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания президента США Дональда Трампа о "большом дне для мира" после объявления о двухнедельном перемирии с Ираном. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T13:30+0300

2026-04-08T13:30+0300

2026-04-08T13:30+0300

сша

ближний восток

дональд трамп

иран

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания президента США Дональда Трампа о "большом дне для мира" после объявления о двухнедельном перемирии с Ираном. "Американцы струсили. Бессмысленно говорить то, что нельзя закончить. Мы скоро вернемся туда, откуда начали. Иран победил", — отметил Dutch-Matrix2."Итак, Иран контролирует пролив, никаких санкций, он сохраняет свой уран, американские войска не вторгаются на Ближний Восток, и США за всё платят. Это полная капитуляция США! Никто не капитулирует так хорошо, как Трамп, весь мир говорит, что это лучшая капитуляция в истории! Ирану 10 баллов!" — констатировал DDK."Трамп: Делайте, как я говорю, или я разбомблю вас и отброшу в каменный век. Иран: Лучшее, что мы можем сделать, это план из 10 пунктов, в рамках которого ты отдашь нам всё, что мы хотим. Трамп: Договорились", — саркастически высказался News Reader."Израиль и США атакуют Иран. А потом умоляют о прекращении огня", — подчеркивает Maybe me."Получается, Иран получил всё, а Трамп — абсолютно ничего. В этом и заключается искусство сделки?" — спрашивает Mercedes2."Он помнит, кто это начал? Это не "большой день для мира", а очередной день, когда мир ждет, какую же безумную затею устроит президент США", — резюмировал KR65.В ночь на среду американский лидер объявил, что США и Иран достигли соглашения о временной приостановке военных действий на две недели. По его словам, Иран предоставил предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для начинающихся переговоров. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о своей победе в конфликте с Соединенными Штатами и утверждал, что американская сторона согласилась на предложенные условия. В частности, по словам иранского совбеза, Америка признала за Тегераном контроль над Ормузским проливом, согласилась выплатить компенсацию, отменить санкции, позволяя Ирану продолжить урановое обогащение, а также вывести свои войска из региона Ближнего Востока. Переговоры с Вашингтоном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран выделил на весь процесс обсуждений две недели, и на этот период будет установлено перемирие. В то же время иранский совет безопасности отметил, что переговоры с Соединенными Штатами не означают окончания военного конфликта.

https://1prime.ru/20260408/trump-869006069.html

https://1prime.ru/20260408/izrail-868999635.html

https://1prime.ru/20260407/tramp-868990283.html

сша

ближний восток

иран

сша, ближний восток, дональд трамп, иран