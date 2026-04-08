"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/trump-869006223.html
"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад
Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания президента США Дональда Трампа о "большом дне для мира" после объявления о двухнедельном перемирии с Ираном. | 08.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:30 08.04.2026
 

"Скоро вернемся". Заявление Трампа об Иране поразило Запад

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания президента США Дональда Трампа о "большом дне для мира" после объявления о двухнедельном перемирии с Ираном.
"Американцы струсили. Бессмысленно говорить то, что нельзя закончить. Мы скоро вернемся туда, откуда начали. Иран победил", — отметил Dutch-Matrix2.
"Итак, Иран контролирует пролив, никаких санкций, он сохраняет свой уран, американские войска не вторгаются на Ближний Восток, и США за всё платят. Это полная капитуляция США! Никто не капитулирует так хорошо, как Трамп, весь мир говорит, что это лучшая капитуляция в истории! Ирану 10 баллов!" — констатировал DDK.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
"Трамп: Делайте, как я говорю, или я разбомблю вас и отброшу в каменный век. Иран: Лучшее, что мы можем сделать, это план из 10 пунктов, в рамках которого ты отдашь нам всё, что мы хотим. Трамп: Договорились", — саркастически высказался News Reader.
"Израиль и США атакуют Иран. А потом умоляют о прекращении огня", — подчеркивает Maybe me.
"Получается, Иран получил всё, а Трамп — абсолютно ничего. В этом и заключается искусство сделки?" — спрашивает Mercedes2.
"Он помнит, кто это начал? Это не "большой день для мира", а очередной день, когда мир ждет, какую же безумную затею устроит президент США", — резюмировал KR65.
В ночь на среду американский лидер объявил, что США и Иран достигли соглашения о временной приостановке военных действий на две недели. По его словам, Иран предоставил предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для начинающихся переговоров.
После этого Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о своей победе в конфликте с Соединенными Штатами и утверждал, что американская сторона согласилась на предложенные условия. В частности, по словам иранского совбеза, Америка признала за Тегераном контроль над Ормузским проливом, согласилась выплатить компенсацию, отменить санкции, позволяя Ирану продолжить урановое обогащение, а также вывести свои войска из региона Ближнего Востока.
Переговоры с Вашингтоном начнутся в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, столице Пакистана. Тегеран выделил на весь процесс обсуждений две недели, и на этот период будет установлено перемирие. В то же время иранский совет безопасности отметил, что переговоры с Соединенными Штатами не означают окончания военного конфликта.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала