КНР сместил Россию с пятого места в рейтинге стран по запасам золота
2026-04-08T00:37+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Центробанк Китая в марте нарастил вес золота в национальных резервах до 74,38 миллиона тройских унций и, по предварительным данным, сместил Россию с пятого места в рейтинге стран по этому показателю, следует из анализа РИА Новости данных регулятора. Китайский регулятор наращивал удельный вес золота в резервах на протяжении всего прошлого года и продолжает стабильно делать это в текущем году: согласно статистике, золотой запас Китая в марте вырос до 74,38 миллиона тройских унций с 74,22 месяцем ранее и 74,19 - в январе. Тем самым по этому показателю он обогнал Банк России, чьи золотые резервы в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций. Таким образом, по предварительным данным, Россия стала шестой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии, Франции, а вот теперь и Китаю.
