https://1prime.ru/20260408/tsb-869003353.html

ЦБ с расчетами 7 апреля продал на внутреннем рынке юани на 9,2 млрд руб

Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля составил 9,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T10:51+0300

финансы

рынок

банки

китай

минфин

банк россия

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля составил 9,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Банк России 6 апреля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке в связи с государственным праздником Цинмин в Китае. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

