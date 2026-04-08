Физлица приобрели акций на Московской бирже на 25,6 миллиарда рублей

2026-04-08T17:29+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физические лица в России в марте стали главными нетто-покупателями акций на Московской бирже, купив бумаг на 25,6 миллиарда рублей и нарастив покупки на 60% к февралю, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "Крупнейшими нетто-покупателями на вторичных биржевых торгах в марте стали розничные инвесторы, которые приобрели ценных бумаг на 25,6 миллиарда рублей (в феврале купили на 15,7 миллиарда рублей). При этом, несмотря на общие нетто-покупки, на фоне роста цен акций нефтегазовых компаний физические лица осуществляли их продажу (продали акций крупнейших нефтегазовых компаний на сумму 19,4 миллиарда рублей)", - сообщается в материалах ЦБ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) также осуществляли нетто-покупки акций - на 14,4 миллиарда рублей (в феврале – на 7,9 миллиарда рублей). А основными нетто-продавцами стали некредитные финансовые организации (НФО): за счет собственных средств они реализовали акций на 24,1 миллиарда рублей, в рамках доверительного управления – на 15,5 миллиарда рублей, отмечает ЦБ.

