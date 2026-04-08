Цены на бензин и дизтопливо на АЗС выросли с 30 марта по 6 апреля
2026-04-08T19:34+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю с 30 марта по 6 апреля выросла на 0,18% - до 66,85 и 77,87 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,19% - до 63,31 рубля за литр, Аи-95 - на 0,17%, до 68,73 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,25% - до 92,83 рубля. Общая инфляция в стране с 31 марта по 6 апреля составила 0,19%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 68 субъектах РФ, более всего в Республике Алтай и Амурской области (+0,8%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в Сахалинской области (-0,4%) и Марий Эл и Саха (Якутия) (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1% и 0,3% соответственно.
